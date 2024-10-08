Аудитория YouTube в РФ сократилась на 5 млн человек

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Аудитория YouTube уменьшилась на 5 миллионов человек за год, до 47 миллионов пользователей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Mediascope.

Снижение спроса на YouTube связывают с замедлением работы видеохостинга на территории России и, соответственно, переходом российских пользователей на другие сервисы. Однако, по мнению экспертов, YouTube обладает большим контентным объемом, который поможет ему сохранить аудиторию на данном этапе.

В свою очередь, депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что реальная аудитория хостинга сократилась намного больше, так как многие пользователи открывают YouTube, "чтобы убедиться, что проблемы со скоростью никуда не делись". Поэтому процесс отвыкания от него будет продолжаться медленно, но верно, подчеркнул он.

По мнению депутата Госдумы Антона Немкина, популярность сервиса в России будет снижаться и дальше, особенно, когда в стране уже есть четыре качественные альтернативы YouTube.

Ранее пользователи видеохостинга столкнулись с удалением каналов и потерей доступа к платным подпискам. Сотрудник Google назвал это ошибкой со стороны компании и заявил, что ситуацию исправят.

