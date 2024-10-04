Пользователи YouTube столкнулись с удалением каналов якобы за спам и обман

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Пользователи видеохостинга YouTube столкнулись с удалением каналов и потерей доступа к платным подпискам. Сотрудник Google назвал это ошибкой со стороны компании и заявил, что ситуацию исправят.

"Мы получаем сообщения о том, что каналы были ошибочно удалены за "спам и обманные практики". Наши команды активно работают над восстановлением каналов", – написал представитель Google на одной из страниц сообщества YouTube.

С его слов, у пользователей также мог пропасть доступ к платным подпискам YouTube TV, YouTube Premium и YouTube Music. Компания сообщит, когда все проблемы будут решены.

Вместе с восстановлением канала могут исчезнуть некоторые материалы, например плейлисты. Это связано с задержкой обработки, и вскоре будут восстановлены и они, добавил представитель Google.

В свою очередь, в беседе с радио КП эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский рассказал о нескольких версиях масштабного сбоя в мессенджере Telegram, который произошел 3 октября.

"Первая версия – это банальный технический сбой, мессенджеры – это очень сложные устройства с множеством разных компонентов, поэтому часто встречаются истории, когда что-то идет не так и что-то не работает", – сказал Раевский.

Вторая версия произошедшего, по словам эксперта, – это работа российских "органов по управлению интернетом". Он напомнил, что в стране периодически блокируются различные ресурсы. Возможно, сбой произошел в оборудовании, которое блокирует сервисы, уточнил он.

"Третья версия – сбои связаны с тем, что администрация Telegram специально создает помехи для пользователей по географическому принципу. Почему и кому это выгодно – можно только догадываться", – подытожил Раевский.

Из-за сбоя работы Telegram 3 октября у пользователей стали медленно загружаться сообщения. Это коснулось и обычных сообщений, и тех, на которые в каналах делают репосты. При этом проблемы фиксировались не только в России, но и Казахстане, Грузии, Молдавии и Украине.

Спустя время работа мессенджера начала постепенно восстанавливаться. Количество жалоб снизилось с 30 тысяч до одной тысячи.