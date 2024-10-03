Сбой произошел в работе Telegram

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В работе мессенджера Telegram произошел сбой. От пользователей стали поступать жалобы на медленную загрузку сообщений.

В данном случае речь идет как об обычных сообщениях, так и о тех, на которые в каналах делают репосты. Кроме того, некоторые сообщения, отправленные из мобильной версии, требуют больше времени на синхронизацию с десктопной.

Неполадки в работе мессенджера наблюдались и 1 октября. Тогда жалобы касались плохой загрузки медиа и медленной отправки сообщений.

До этого Telegram сообщал о технических проблемах в криптокошельке. Для пользователей оказались недоступны вкладки криптокошелька, курс и транзакции.

