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Сбой произошел в работе Telegram. Об этом сообщают пользователи мессенджера.

Они отмечают плохую загрузку медиа и медленную отправку сообщений.

Ранее сбой зафиксировали в мини-приложении для обмена криптовалюты "Кошелек" в мессенджере. Для пользователей были недоступны вкладки криптокошелька, курс и транзакции.

До этого сбой произошел в работе Telegram 10 сентября. У пользователей перестали грузиться сообщения и медиафайлы.