Сбой зафиксирован в работе соцсети X

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В работе социальной сети X произошел сбой. Он наблюдается в ряде стран, о чем свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По информации сервиса, 61% пользователей, заявивших о проблемах в работе соцсети, отметили сбои в работе приложения, а 37% жалуются на работу сайта. Еще 2% пользователей испытывают трудности с подключением к серверу.

При этом отмечается, что больше всего жалоб поступает из США.

Ранее пользователи соцсети из разных стран уже жаловались на сбои. Тогда больше всего жалоб также поступило от американцев – примерно 4 тысячи. Сбои были зафиксированы в Канаде, Новой Зеландии, Австралии и на Филиппинах.

В конце августа произошел масштабный сбой в работе Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ организации). Пользователи отметили и некорректную работу таких сайтов, как Discord, Steam, Twitch, Skype, Anydesk, "Ростелеком", "Сбой.рф", "Википедия" и другие.