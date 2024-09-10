Сбой произошел в работе Telegram

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Сбой произошел в работе мессенджера Telegram. У пользователей перестали грузиться сообщения и медиафайлы.

В прошлый раз проблемы в работе мессенджера были зафиксированы 21 августа. Вместе с тем пользователи жаловались на некорректную работу таких сайтов, как Discord, Steam, Twitch, Skype, Anydesk, "Ростелеком", "Сбой.рф", "Википедия" и других.

Кроме того, сбой в Telegram произошел 19 августа. За несколько дней до этого в работе мессенджера случились сразу два сбоя за сутки.

О проблемах при использовании сервиса заявляли пользователи из России, США, Казахстана и других стран. Они столкнулись с долгим отправлением сообщений в мессенджере. Наиболее серьезные задержки наблюдались при попытках написать в групповые чаты.

