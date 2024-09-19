Фото: kremlin.ru

Кремль возобновил публикации на своем YouTube-канале, несмотря на замедление сервиса, чтобы получить больше возможностей доносить до зарубежной аудитории точку зрения России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы задействуем все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе президента", – передает ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ.

В последние две недели публикации на YouTube-канале Kremlin возобновились, в том числе там были размещены полные записи пленарной сессии Восточного экономического форума в двух версиях – на русском и английском языках.

YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве почти во всех браузерах в России 3 августа. О сбоях сообщали как пользователи мобильных устройств на iOS и Android, так и обладатели ПК.

Позже у ряда российских пользователей начала работать браузерная версия YouTube. Видеозаписи начали воспроизводиться в мобильной и декстопной версии приложения, писали СМИ.

Между тем член комитета ГД по информационной политике Антон Немкин объяснил, что в России не рассматривают вариант принудительной блокировки видеохостинга. При этом специалисты призвали россиян не скачивать программы – аналоги YouTube, так как те могут испортить компьютер или украсть личные данные.