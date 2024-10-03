03 октября, 15:30Технологии
Проблемы с работой Telegram распространились на Казахстан и Грузию
Фото: depositphotos/prykhodov
Сбои в работе Telegram зафиксированы в Казахстане и Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своих корреспондентов в указанных странах.
Отмечается, что о проблемах с мессенджером также сообщали в Молдавии и Украине. У пользователей возникают трудности с отправкой и доставкой сообщений, не грузятся медиафайлы.
Между тем количество жалоб на сбои в работе мессенджера на 15:00 по московскому времени достигло около 30 тысяч, следует из данных Downdetector.
Ранее похожие проблемы в работе Telegram начались в России. От пользователей стали поступать жалобы на медленную загрузку сообщений. Кроме того, некоторые сообщения, отправленные из мобильной версии, требуют больше времени на синхронизацию с десктопной.