Проблемы с работой Telegram распространились на Казахстан и Грузию

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Сбои в работе Telegram зафиксированы в Казахстане и Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своих корреспондентов в указанных странах.

Отмечается, что о проблемах с мессенджером также сообщали в Молдавии и Украине. У пользователей возникают трудности с отправкой и доставкой сообщений, не грузятся медиафайлы.

Между тем количество жалоб на сбои в работе мессенджера на 15:00 по московскому времени достигло около 30 тысяч, следует из данных Downdetector.

Ранее похожие проблемы в работе Telegram начались в России. От пользователей стали поступать жалобы на медленную загрузку сообщений. Кроме того, некоторые сообщения, отправленные из мобильной версии, требуют больше времени на синхронизацию с десктопной.