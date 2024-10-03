Telegram начал восстанавливать работу после масштабного сбоя

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Работа мессенджера Telegram начала постепенно восстанавливаться после масштабного сбоя. Это следует из данных портала Downdetector.

Так, если к 14:45 по московскому времени количество жалоб на работу мессенджера составляло 30 тысяч, то к 15:45 их число сократилось до тысячи.

Сбой в работе Telegram произошел днем 3 октября. От пользователей стали поступать жалобы на медленную загрузку сообщений. Это коснулось и обычных сообщений, и тех, на которые в каналах делают репосты. Кроме того, некоторые сообщения, отправленные из мобильной версии, больше времени тратили на синхронизацию с десктопной.

При этом сбои в работе мессенджера фиксировались не только в России, но и в Казахстане, а также в Грузии. Более того, о проблемах сообщали в Молдавии и Украине. У пользователей тоже возникают трудности с отправкой и доставкой сообщений, а также с загрузкой медиафайлов.

