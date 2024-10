YouTube удалил клипы и песни Adele, Боба Дилана и Nirvana в США

Фото: depositphotos/Djemphoto

YouTube заблокировал клипы и песни Адель, Боба Дилана и Green Day в США из-за конфликта с организацией по защите авторских прав исполнителей SESAC, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Variety.

Представитель YouTube заявил, что стороны провели переговоры, но не смогли прийти к соглашению. В результате видео были заблокированы.

Источник издания, близкий к ситуации, отметил, что клипы были удалены до истечения срока действия соглашения. Он предполагает, что это было сделано намеренно.

SESAC собирает роялти и помогает защищать авторские права от имени авторов песен и музыкальных издателей, однако она может блокировать клипы и песни. Блокировки могут затронуть и других владельцев авторских прав, в том числе записи концертов и совместные треки исполнителей.

Ранее владелец прав на песню Бруно Марса When I Was Your Man подал иск к американской певице Майли Сайрус из-за нарушения авторских прав при создании песни Flowers. В суд на певицу подала компания Tempo Music Investments, владеющая долей в авторском праве на песню Бруно.