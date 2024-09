Rolling Stone: группа The White Stripes подала в суд на Трампа за использование ее песни

Фото: 123RF/palinchak

Группа The White Stripes подала иск на кандидата в президенты США Дональда Трампа за использование ее песни в ходе его избирательной кампании, пишет журнал Rolling Stone со ссылкой на судебный материал.

В материале издания говорится, что в иске фигурирует песня Seven Nation Army.

Отмечается, что Джон Энтони Уайт и Меган Марта Уайт обвиняют политика в том, что он "возмутительным образом присвоил" себе хит группы. Трамп использовал песню в качестве музыкального сопровождения к видео, на котором он поднимается на рейс в колеблющиеся штаты Мичиган и Висконсин.

При этом, по словам истцов, Трамп не получал разрешения на использование песни и тем самым нарушил авторские права группы.

Ранее шведская группа АВВА и компания Universal Music также потребовали прекратить использование их музыки в предвыборной кампании Трампа. Так, на предвыборной встрече политика в городе Сент-Клауд в штате Миннесота звучал хит The Winner Takes It All, а также демонстрировалось слайд-шоу с Бьерном Ульвеусом и Бенни Андерссоном.

С аналогичным запретом на использование своих песен уже выступали The Rolling Stones, Aerosmith, Селин Дион и другие.