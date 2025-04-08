НАК: с начала года в РФ предотвращено 47 терактов, подготовленных подростками

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С начала 2025 года силовым структурам удалось предотвратить 47 террористических преступлений, большинство из которых готовились с участием подростков. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников, передает информационный центр НАК.

"Всего за последние три года задержано более 2,5 тысячи молодых людей, подпавших под влияние украинских неонацистов и террористических организаций, в том числе "Колумбайн" и "Маньяки Культ Убийц" (признаны террористическими и запрещены в России)", – указано в материале.

По словам Бортникова, в условиях проведения СВО, а также активности международных террористических групп растет угроза распространения среди молодежи идеологий терроризма и неонацизма. Глава ФСБ подчеркнул, что из-за этого возрастает возможность вовлечения молодых людей в террористическую и экстремистскую деятельность.

В связи с этим участники заседания комитета НАК разработали дополнительные меры, направленные на защиту молодежи от влияния деструктивных идеологий. Также в ходе встречи были определены основные задачи по работе над совершенствованием системы подготовки специалистов по профилактике терроризма.

Ранее сообщалось, что за 2024 год силовики предотвратили 190 терактов. Шесть из них готовились участниками движений "Маньяки Культ Убийц" и "Колумбайн" в учебных заведениях и местах массового пребывания людей.

Всего в прошлом году были нейтрализованы 38 и задержаны 1,7 тысячи бандитов и их пособников. Кроме того, пресечено порядка 2,7 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, изъято свыше 100 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 5,5 тысячи взрывных устройств.

