Трое задержанных арестованы в Дагестане за подготовку теракта

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Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца троих задержанных за подготовку теракта. Об этом ТАСС заявили в Верховном суде республики.

Под стражу до 2 сентября заключили Магомеда Магомедова, Халида Магомедова и Заура Магомедова. Они обвиняются сразу по четырем статьям УК России.

Боевики напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала 23 июня.

В результате атаки погибли 22 человека, в том числе 17 полицейских. В ходе проведения КТО правоохранители ликвидировали пятерых боевиков.

Как писали СМИ, нападения террористов планировались около месяца, а конкретные объекты были заранее выбраны как цели нападения.

Позже суд заключил под стражу за мелкое хулиганство экс-главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи дети участвовали в теракте, а также шестерых его родственников. В СМИ писали, что в отношении Омарова могут возбудить дело о пособничестве терроризму.