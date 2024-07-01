МВД: напавшие на церковь и синагогу Дербента хотели атаковать шиитскую мечеть

Фото: ТАСС/Низами Гаджибалаев

Боевики, напавшие на православный храм и синагогу в дагестанском Дербенте, планировали также атаковать шиитскую мечеть, сообщил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов на встрече с главой субъекта РФ и другими представителями институтов гражданского общества.

Он подчеркнул, что это уже "проверенный факт".

"Только некоторые обстоятельства, о которых я не хочу сейчас говорить, помешали им это сделать, и непосредственно увидев там некоторое количество женщин и детей", – цитирует его РИА Новости.

В СМИ рассказывали, что нападения террористов на Дагестан планировались около месяца, при этом конкретные объекты были заранее выбраны как цели нападения.

Боевики атаковали церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала 23 июня.

В результате погибли 22 человека, включая 17 полицейских. Среди скончавшихся гражданских лиц был православный священник. В результате проведения контртеррористической операции полицейские ликвидировали пятерых боевиков.

Позже суд арестовал за мелкое хулиганство экс-главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи дети могли участвовать в теракте, а также шестерых его родственников. По информации СМИ, против Омарова могут возбудить дело о пособничестве терроризму. Позже одного из обвиняемых по делу о теракте арестовали на 2 месяца.

