Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов

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Муфтият Дагестана на основании заключения отдела фетв (богословско-правовых заключений) объявил о временном запрете ношения никабов. Об этом сообщается в телеграм-канале Муфтията.

Заместитель муфтия республики Абдулла Салимов подчеркнул, что накануне в СМИ было не совсем верное интерпретирование заключения отдела фетв.

По его словам, решение о запрете принято в связи с обращением от министерства по национальной политике и делам религии, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики.

Временный запрет будет действовать до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

Накануне отдел фетв не нашел достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба.

Вместе с тем добавлялось, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба, однако он должен быть продиктован лишь внешними факторами и нести временный характер.

О запрете никабов в РФ высказывался советник президента России Валерий Фадеев. Он отмечал, что аналогичная практика встречается в нескольких странах Центральной Азии.

С такой же инициативой выступил глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, эта одежда несвойственна для кавказских народов и дает возможность мужчинам скрываться за платками, а женщинам – проносить запрещенные предметы.

В свою очередь, запрет на никаб может вызвать у российских мусульман негодование, считает муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Он заявил, что данные попытки будут выглядеть как акт нарушения норм светского права и конституции.