Меликов пообещал защиту врачу, критикуемой из-за просьбы к пациентке снять никаб

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В Хасавюрте блогер "псевдообщественник" начал травлю врача из-за ее просьбы к пациентке снять никаб на медицинском обследовании. Об этом рассказал глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале и пообещал защитить специалиста.

"На фоне общей сплоченности настоящей провокацией выглядят нападки некоего псевдообщественника с туманной биографией на врача из Хасавюрта. С чего он решил, что имеет право на основе субъективных фактов оскорблять женщину, которая выполняла свою работу? Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман?" – написал он.

Меликов пообещал, что гарантирует врачу защиту и всецело ее поддерживает. Он также отметил, что "псевдолидеры" общественного мнения, которые пытаются разобщить население страны, дождутся неминуемых последствий.

Согласно данным телеграм-каналов, за травлю врача Евгении Макеевой ответственен блогер Хаджимурад Ханов, известный также как Гаджимурад Атаев.

Ранее Меликов заявил, что теракты в Дагестане были тщательно спланированной из-за рубежа акцией. В своей речи он также выступил против ношения никаба из-за вопросов безопасности. По его словам, это одежда несвойственна для кавказских народов и дает возможность мужчинам скрываться за платками, а женщинам – проносить запрещенные предметы.

Неизвестные напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале вечером 23 июня. Боевики открыли огонь по зданиям и местным жителям, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала.

Жертвами происшествия стал 21 человек. Среди погибших – 16 правоохранителей, православный священник и гражданские лица. В результате проведения контртеррористической операции полицейские ликвидировали пятерых боевиков.

После произошедшего Верховный суд в Дагестане арестовал экс-главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи дети могли участвовать в теракте. Позже заключили под стражу его шестерых родственников.

