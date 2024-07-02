Муфтият Дагестана не нашел веских оснований для всеобщего запрета никаба

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Отдел фетв (богословско-правовых заключений) Муфтията Дагестана не нашел достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба. Об этом сообщается в телеграм-канале Муфтията республики.

"После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв республики Дагестан не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба", – говорится в сообщении.

Вместе с тем добавляется, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба, однако он должен быть продиктован лишь внешними факторами и нести временный характер.

О запрете никабов в РФ высказывался советник президента России Валерий Фадеев, добавив, что аналогичная практика встречается в нескольких странах Центральной Азии.

С такой же инициативой выступил глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, эта одежда несвойственна для кавказских народов и дает возможность мужчинам скрываться за платками, а женщинам – проносить запрещенные предметы.

В свою очередь, запрет на никаб может вызвать у российских мусульман негодование, считает муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Он заявил, что данные попытки будут выглядеть как акт нарушения норм светского права и конституции.