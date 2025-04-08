Экс-главком ВСУ Залужный рассказал о работе секретного штаба в Висбадене

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Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный подтвердил существование с 2022 года секретного штаба в Висбадене. В нем западные страны совместно с Украиной планировали операции против России и определяли потребности ВСУ.

"Этот штаб действительно стал нашим с партнерами секретным оружием по планированию операций и обеспечению всего необходимого для их реализации", – написал он в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

При этом Залужный не привел каких-либо деталей о планировании операций, в частности о разногласиях, которые возникали с американцами. Он также уточнил, что в первое время координационный центр находился в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что США с территории базы в Висбадене регулярно поставляли киевским властям координаты позиций ВС РФ. Кроме того, в 2022 году Штаты фактически проверяли и контролировали каждый удар HIMARS.

По данным издания, ВМС США также предоставляли ВСУ разведывательную информацию для нанесения ударов по российским кораблям в Черном море.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить большие траты на Украину. Американский лидер считает, что бывший лидер страны Джо Байден раздавал деньги Киеву, "как воду". В отличие от Европы, за свою помощь Штаты ничего не получали взамен, добавил он.

Кроме того, Трамп обвинил администрацию Байдена в сильном ухудшении отношений США и России. Республиканец пообещал приложить усилия для восстановления диалога между странами. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что бывший американский лидер искусственно вывел тему украинского конфликта на самый верх международной повестки дня.