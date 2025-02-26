Federalist: USAID потратило на Украине 2 млн долларов на дизайнерские ковры

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Агентство США по международному развитию (USAID) потратило около двух миллионов долларов на производство дизайнерских ковров, размещенное на Украине. Об этом пишет журнал Federalist.

Уточняется, что эти деньги получил некий производитель ковров по заказу. Кроме того, 114 и 91 тысячу долларов получили два производителя мебели. В качестве грантов для проектов на Украине USAID направило около 300 тысяч долларов производителю ошейников для собак и примерно 109 тысяч – производителю упаковки для кормов для домашних животных.

Вместе с тем на деньги американских налогоплательщиков финансировались на Украине компании по производству женской одежды, модные фотографы, бренды люксовой свадебной одежды и дизайнерских изделий ручной работы. Им в общей сложности было выделено 733 тысячи долларов, уточнило СМИ.

Около миллиона долларов досталось от USAID компаниям по производству сувенирного печенья и кондитерских изделий, а также мясокомбинату. Кроме того, 94 тысячи долларов направили производителю приправ, около 148 тысяч – производителю солений, 255 тысяч – производителю органического кофе и чая. Еще 104 тысячи агентство отправило компании по выпуску традиционного фруктового чая.

Как отмечается в сообщении СМИ, команда сенатора Джони Эрнста выяснила, что средства USAID направлялись украинским предприятиям под видом программы конкурентоспособной экономики и грантов от фондов инвестиций в устойчивость бизнеса.

USAID оказалось под пристальным вниманием после того, как президент США Дональд Трамп приостановил ряд программ и раскрыл данные о расходах организации. Позже американский лидер заявил, что решения о реформировании агентства необратимы.

Кроме того, Белый дом опубликовал список самых нелепых трат Агентства США по международному развитию. Оказалось, что USAID спонсировало террористов, кормило сирийских боевиков и поддерживало условия для наркотрафика из Афганистана.