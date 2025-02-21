USAID финансировало антикоррупционное шоу, способствовавшее победе Зеленского в 2019 году

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Агентство США по международному развитию (USAID) выделило более 100 тысяч долларов на финансирование украинского антикоррупционного телешоу, которое сыграло важную роль в формировании общественного мнения перед президентскими выборами 2019 года на Украине и могло поспособствовать победе Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на анализ публичных отчетов USAID сообщает РИА Новости.

Одной из программ, получивших финансирование от агентства стало расследовательское телешоу "Наші гроші". В преддверии выборов 2019 года оно стало одним из самых влиятельных в стране.

Программа регулярно выпускала материалы, которые наносили репутационный ущерб действующему на тот момент президенту Петру Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), одновременно поддерживая предвыборную риторику Зеленского о необходимости борьбы с коррупцией.

Всего USAID направило 110 189 долларов на производство 27 эпизодов шоу в период с 2016 по 2018 год.

USAID оказалось под пристальным вниманием после того, как президент США Дональд Трамп приостановил ряд программ и раскрыл данные о расходах организации. Позже американский лидер заявил, что решения о реформировании Агентства США по международному развитию необратимы.

Кроме того, Белый дом опубликовал список самых нелепых трат Агентства США по международному развитию. Там отмечается, что USAID спонсировало террористов, кормило сирийских боевиков и поддерживало условия для наркотрафика из Афганистана.