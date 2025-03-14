Трамп заявил, что Байден втянул США в "бардак" с Россией

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Администрация бывшего американского президента Джо Байдена виновна в сильном ухудшении отношений США и России. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

"Плутоватый Джо Байден втянул нас в настоящий бардак с Россией <...>, но я собираюсь нас вытащить", – отметил он в соцсети Truth Social.

В феврале Владимир Путин и Трамп во время телефонного разговора констатировали урон, принесенный отношениям РФ и США администрацией Байдена.

Кроме того, Трамп обвинял бывшего главу Белого дома в том, что тот не требовал от стран Европы увеличения финансирования поддержки Киева.

Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт указала, что прошлые заявления о работоспособности и нормальном когнитивном состоянии Байдена были ложью. По ее словам, во времена администрации Байдена "никто не знал, кто главный". Она также пристыдила СМИ за то, что они распространяли ложь о состоянии бывшего американского лидера.

