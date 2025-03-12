Лавров: США обеспокоены нарушениями администрации Байдена при поставках оружия Киеву

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США обеспокоены нарушениями, допущенными администрацией бывшего президента страны Джо Байдена при поставках оружия на Украину. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Ларов в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

Министр напомнил, что глава Белого дома Дональд Трамп настойчиво требовал от украинского лидера Владимира Зеленского в Овальном кабинете ответить на вопрос, почему тот не хочет вести переговоры. Однако Зеленский пытался уйти от ответа.

"Конечно, новая американская администрация обеспокоена, выражусь мягко, нарушениями, которые были допущены в эпоху Джо Байдена: поставки Пентагоном оружия на Украину без контроля над тем, куда пошли эти деньги", – передает сайт МИД слова Лаврова.

В конце февраля Трамп и Зеленский встретились в Вашингтоне. Во время разговора между ними случилась перепалка, результатом которой стала отмена подписания сделки по недрам.

Позже США приостановили военную помощь Украине. Кроме того, Вашингтон перестал обмениваться разведданными с Киевом.

Во вторник, 11 марта, украинская и американская делегации провели переговоры в Саудовской Аравии. Стороны договорились определить состав своих переговорных групп по украинскому конфликту, а также начать мирные переговоры. Кроме того, Вашингтон возобновит разведывательную и военную помощь Киеву.

По словам главы офиса украинского президента Андрея Ермака, США и Украина также договорились заключить соглашение о полезных ископаемых как можно скорее.