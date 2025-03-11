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Украинский лидер Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы США предоставили гарантии использования ядерного оружия против России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу, которая транслировалась на Rutube, Лавров отметил, что президент Украины не хочет перемирия без гарантий безопасности, о чем публично говорит. Гарантии заключаются в разрешении Соединенных Штатов "разбомбить Россию ядерным оружием".

Кроме того, глава МИД РФ прокомментировал стремление некоторых стран, поддерживающих Украину, направить на ее территорию миротворческие силы. По его словам, это похоже на попытку защитить киевский режим от народного недовольства.

В начале марта президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь для Украины, тем самым стараясь надавить на Зеленского. Американские СМИ заявили, что власти Штатов планируют вынудить главу Украины согласиться на сделку по продаже природных ресурсов, отказавшись от предоставления его стране гарантий безопасности. При этом Зеленский неоднократно подчеркивал необходимость гарантий.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон отмечал важность обеспечения гарантий безопасности для Украины в будущем. Вместе с тем он анонсировал встречу начальников генштабов вооруженных сил стран, поддерживающих Украину, для обсуждения возможного размещения европейского контингента.