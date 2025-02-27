Economist: Зеленский не подпишет второе соглашение с США без гарантий безопасности

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Украинский лидер Владимир Зеленский не подпишет второе экономическое соглашение с США, следующее за сделкой по редкоземельным металлам, если в него не будут включены более широкие гарантии безопасности. Об этом пишет журнал Economist со ссылкой на источник.

Соглашение о природных ресурсах, по словам Зеленского, является рамочным и не требует ратификации. Вслед за ним страны должны подписать документ о создании инвестиционного фонда.

Собеседник издания, в свою очередь, уточнил, что в новом соглашении нечетко прописаны условия распоряжения ресурсами Украины, они должны быть конкретизированы в последующем соглашении. Кроме того, в отличие от рамочного, оно потребует ратификации в Верховной раде.

Сделка по редкоземельным металлам была предложена главе Украины президентом США Дональдом Трампом в обмен на поддержку Вашингтона в начале февраля. Ее размер оценивался в триллион долларов.

Сперва Зеленский не согласился подписывать соглашение. Спустя время СМИ обратили внимание, что американская сторона убрала из сделки пункт о полном контроле над фондом.

После этого украинский лидер все же объявил о желании подписать документы. Кабмин Украины, в свою очередь, утвердил решение, которое позволит подписать соответствующее соглашение. Киеву удалось улучшить некоторые положения, благодаря чему украинские недра не передаются в чужую собственность.

Полный текст соглашения США и Украины о природных ресурсах был опубликован в украинских СМИ. Документ, состоящий из 10 пунктов, утверждает, что создание совместного фонда США и Украины станет главным элементом в построении системы экономической безопасности и установлении длительного мира.

Сделка будет подписана в Вашингтоне 28 февраля.