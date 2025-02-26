Трамп заявил, что Зеленский подпишет сделку по ресурсам Украины 28 февраля

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Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон для оформления соглашения по природным ресурсам, заявил президент США Дональд Трамп.

"Это уже подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением", – цитирует ТАСС Трампа.

Подписание состоится в пятницу, 28 февраля, уточнил президент США.

Трамп предложил Зеленскому подписать соглашение, по которому Украина получила бы поддержку от США за счет своих ресурсов, включая редкоземельные металлы. Стороны согласовали пункты документа, и президент Украины согласился подписать соглашение.



Сделка может оцениваться в один триллион долларов, допускал Трамп. Главным для Украины, по словам Зеленского, было не признать долг за уже предоставленную американцами поддержку, так как это создало бы прецедент, по которому другие государства также могли бы потребовать вернуть деньги.

