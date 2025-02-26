Опубликован полный текст соглашения Украины и США по природным ресурсам

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Полный текст соглашения США и Украины о природных ресурсах был опубликован в украинских СМИ, сообщает РИА Новости.

"Правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира. Участники будут пытаться определить любые необходимые шаги для защиты взаимных инвестиций, как указано в соглашении о фонде", – говорится в тексте.

В документе, который состоит из 10 пунктов, подчеркивается, что создание совместного фонда США и Украины станет главным элементом в построении системы экономической безопасности и установлении длительного мира. Управлением фонда займутся представители обоих правительств, при этом более точные условия его работы будут определены в отдельном соглашении.

Отмечается, что фонд будет получать прибыль от "монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, находящихся в государственной собственности Украины". Украинская сторона обязана перечислять в него 50% доходов от дальнейшей монетизации своих ресурсов. В будущем фонд может компенсировать стране траты на новые проекты, которые будут приносить доход.

Помимо этого, в соглашении указано, что фонд обязуется каждый год осуществлять реинвестиции для безопасности Украины, а также будет содержать гарантии, которые бы обеспечивали защиту взносов и активов от обременений, связанных с обязательствами перед третьими сторонами, в том числе международными финансовыми организациями и кредиторами.

Ответственными за работу над соглашением о фонде были назначены министерства финансов США и Украины, а также украинское министерство экономики.

Президент США Дональд Трамп в начале февраля предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому поддержку в обмен на редкоземельные металлы и иные украинские ресурсы. Размер сделки оценивался в триллион долларов.

Сперва Зеленский отказался подписывать соглашение. Спустя время СМИ обратили внимание, что американская сторона убрала из сделки пункт о полном контроле над фондом. После этого президент Украины объявил о желании подписать документы по редкоземельным металлам.

Журналисты утверждают, что Украина может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне 28 февраля.

