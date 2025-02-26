Трамп допустил, что сделка по ископаемым с Украиной достигнет 1 трлн долларов

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Американский президент Дональд Трамп допустил, что будущая сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной может оцениваться в один триллион долларов.

"Это очень большая сделка. Это может быть сделка на триллион долларов", – цитирует Трампа РИА Новости.

Трамп предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поддержку с американской стороны в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны в начале февраля. На тот момент Зеленский отказался подписывать эти документы. В Киеве сообщили о желании доработать проект соглашения.

Однако в ходе встречи "Большой семерки" украинский лидер заявил, что планирует подписать соглашение о полезных ископаемых.

По информации СМИ, Украина согласилась на новые условия сделки с США после того, как американская сторона отказалась от требований на право получать потенциальную выручку от реализации данных ресурсов.

Киев может подписать соглашение по минеральным ресурсам в Вашингтоне уже 28 февраля. Утверждается, что Зеленский лично посетит американскую столицу для обсуждения деталей сделки с Трампом.