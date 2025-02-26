Трамп сообщил, что хотел бы покупать у России минералы

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы иметь возможность закупать минералы у России. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Я бы хотел покупать минералы на российской земле тоже", – цитирует Трампа ТАСС.

Лидер США добавил, что возможность отмены санкций против РФ будет рассмотрена в будущем, однако на сегодняшний день никаких договоренностей в этом вопросе пока нет.

Ранее Владимир Путин говорил, что Россия готова предложить сотрудничество США по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии. По словам российского лидера, Москва готова предложить американским административным структурам и компаниям совместную работу по редкоземельным металлам, если бы те проявили такой интерес.

Кроме того, отметил президент, соглашение США и Украины по такого рода ресурсам никак не касается России. В это же время страна обладает на порядок большими запасами редкоземельных ресурсов, чем Украина.

Также Путин заявлял, что Россия готова возобновить поставки алюминия в Соединенные Штаты в случае открытия американского рынка для производителей из РФ. Помимо этого, Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия, к примеру, в Красноярском крае.