В Кремле рассказали, доверяет ли Путин США

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Отношения России и США должны преодолеть большой путь, чтобы восстановить доверие. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, доверяет ли Владимир Путин США в вопросе редкоземельных металлов.

"Мы доверяем нам самим", – добавил пресс-секретарь президента России.

Песков отметил, что в дальнейшем Россия и США должны разработать меры для восстановления и укрепления взаимного доверия, а также совершить немало шагов на пути к пониманию друг друга.

"Очень многое пострадало за последние четыре года, очень многое было разрушено", – подчеркнул представитель Кремля.

Он также уточнил, что восстановление отношений не может произойти быстро.

Ранее Путин говорил, что Россия готова предложить сотрудничество США по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии. По словам российского лидера, Москва готова предложить американским административным структурам и компаниям совместную работу по редкоземельным металлам, если бы те проявили такой интерес.

Кроме того, отметил президент, соглашение США и Украины по такого рода ресурсам никак не касается России. В это же время страна обладает на порядок большими запасами редкоземельных ресурсов, чем Украина.

Также Путин заявлял, что Россия готова возобновить поставки алюминия в Соединенные Штаты в случае открытия американского рынка для производителей из РФ. Помимо этого, Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия, к примеру, в Красноярском крае.