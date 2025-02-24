Путин сообщил о готовности возобновить поставки алюминия в США

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Россия готова возобновить поставки алюминия в Соединенные Штаты в случае открытия американского рынка для производителей из РФ. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".

"Мы могли бы примерно 2 миллиона тонн (алюминия. – Прим. ред.) на американском рынке продать. Это бы не повлияло существенным образом на формирование цены, но, на мой взгляд, все-таки оказало бы сдерживающие влияние на стабилизацию цен", – отметил Путин.

Помимо этого, по словам президента, Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия, к примеру, в Красноярском крае, где вырабатывать необходимую энергию можно достаточно дешево.

Путин заявил, что торговая политика Вашингтона основывается на санкциях, которые наносят ущерб и тем, кто их вводит, и тем, в отношении кого устанавливаются ограничения. Однако если американские алюминиевые компании будут работать в РФ, то это будет выгодно обеим сторонам.

Российский президент также подтвердил, что на сегодняшний день компании из РФ и США уже обсуждают совместные экономические проекты. В частности, инвестиции в проект по добыче алюминия в Красноярском крае, куда можно пригласить компании из США, оцениваются в 15 миллиардов долларов.

Ранее Путин сообщил, что Россия готова предложить сотрудничество США по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии. Он добавил, что Москва готова предложить американским административным структурам и компаниям совместную работу по редкоземельным металлам, если бы те проявили такой интерес.

При этом президент РФ отметил, что соглашение США и Украины по такого рода ресурсам никак не касается России. В это же время страна обладает на порядок большими запасами редкоземельных ресурсов, чем Украина.