Лавров: на неделе состоятся переговоры РФ и США по вопросу работы посольств

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РФ и США проведут на этой неделе консультации по поводу восстановления работы посольств в двух странах. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передает РИА Новости.

Он также уточнил, что по этому вопросу на прошлой неделе уже состоялись два технических контакта.

Кроме того, Лавров заявил, что в ближайшее время Штаты должны будут выбрать спецпредставителя для организации взаимодействия с РФ по урегулированию конфликта на Украине.

США и Россия на переговорах, которые прошли 18 февраля в Эр-Рияде, договорились оперативно назначить послов в Москве и Вашингтоне, а также восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств.

Лавров, представлявший на переговорах интересы России, отметил также заинтересованность Штатов к возобновлению консультаций по геополитическим проблемам. Эти вопросы включили в себя конфликты в различных частях мира, там, где и у США, и у России присутствуют интересы.

