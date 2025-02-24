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24 февраля, 12:36

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Лавров: на неделе состоятся переговоры РФ и США по вопросу работы посольств

РФ и США на этой неделе проведут консультации по работе посольств – Лавров

Фото: 123RF/vchalup

РФ и США проведут на этой неделе консультации по поводу восстановления работы посольств в двух странах. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передает РИА Новости.

Он также уточнил, что по этому вопросу на прошлой неделе уже состоялись два технических контакта.

Кроме того, Лавров заявил, что в ближайшее время Штаты должны будут выбрать спецпредставителя для организации взаимодействия с РФ по урегулированию конфликта на Украине.

США и Россия на переговорах, которые прошли 18 февраля в Эр-Рияде, договорились оперативно назначить послов в Москве и Вашингтоне, а также восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств.

Лавров, представлявший на переговорах интересы России, отметил также заинтересованность Штатов к возобновлению консультаций по геополитическим проблемам. Эти вопросы включили в себя конфликты в различных частях мира, там, где и у США, и у России присутствуют интересы.

Россия и США продолжают переговоры на фоне изменения международных настроений

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