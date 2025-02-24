Путин проинформировал Си Цзиньпина о последних контактах РФ и США

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В ходе телефонного разговора Владимир Путин рассказал председателю КНР Си Цзиньпину о состоявшихся в последнее время контактах России и США, сообщает пресс-служба Кремля.

В ответ на это Си Цзиньпин заявил, что поддерживает начало диалога между российской и американской сторонами, а также приветствует их готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине.

Вместе с тем политики обменялись мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия Москвы и Пекина. Они также говорили о возможных путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в таких областях, как экономика и торговля, инвестиции, культура, образование и спорт.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин подтвердили график запланированных встреч на высшем уровне, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и по случаю 80-й годовщины победы над Японией и завершения Второй мировой войны в Пекине, а также в связи с предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Политики обратили особое внимание на то, что внешнеполитическая связка РФ и Китая служит одним из наиболее значимых стабилизирующих факторов в мире. При этом отношения стран имеют стратегический характер и не подвержены внешнему влиянию, а также не выстраиваются против кого бы то ни было.

Представители Кремля также подчеркнули, что беседа Путина и Си Цзиньпина носила теплый и дружеский характер.

В прошлый раз политики общались по видеосвязи в январе 2025 года. Российский лидер в ходе этой беседы отмечал, что страны координируют шаги на многих международных площадках – ООН и в ее Совбезе, ШОС, G20 и АТЭС. По его словам, Россия и Китай вместе выступают за построение более справедливого многополярного мира.

Первые за несколько лет переговоры делегаций США и России состоялись в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне, а также восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств.

Следующая встреча представителей Москвы и Вашингтона по раздражителям в двусторонних отношениях пройдет в конце этой недели. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков уточнял, что переговоры будут организованы на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств.