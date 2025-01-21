Путин заявил о стабилизирующей роли работы РФ и КНР в мире

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Совместная работа России и Китая играет стабилизирующую роль в мире. Об этом заявил Владимир Путин во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам российского лидера, страны координируют шаги и на других международных площадках – ООН и в ее Совбезе, ШОС, G20 и АТЭС. Россия и Китай вместе выступают за построение более справедливого многополярного мира, проводят работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве.

Между тем Путин заявлял, что РФ заняла первое место по поставкам природного газа в Китай и сохраняет лидерство по поставкам нефти. Помимо этого, товарооборот двух государств за 11 месяцев 2024 года составил более 7%, превысив 220 миллиардов долларов. Россия, уточнил глава государства, занимает пятое место в списке стран – торговых контрагентов КНР.

Также российский лидер назвал Си Цзиньпина своим другом. По его словам, РФ и КНР практически всегда согласовывают свои действия на международной арене.