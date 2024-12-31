Си Цзиньпин заявил, что РФ и КНР движутся вперед, не следуя по пути конфронтации

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Китай и Россия неизменно движутся вперед, не следуя по пути конфронтации, не формируя союзы и не действуя против третьих сторон. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном новогоднем послании Владимиру Путину, пишет ТАСС.

Он добавил, что политическое доверие между Москвой и Пекином постоянно выходит на новый уровень под стратегическим руководством двух лидеров.

Си Цзиньпин выразил готовность продолжать поддерживать тесные контакты с Путиным и твердо придерживаться основного направления китайско-российского сотрудничества, чтобы продолжать укреплять и углублять отношения между двумя странами.

Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал Си Цзиньпина своим другом. Президент РФ отметил, что Россия и Китай практически всегда координируют свои действия на международной арене. Такой факт он назвал серьезным элементом в международной жизни.

Россия в 2025 году ожидает визита председателя КНР, рассказал посол РФ в Китае Игорь Моргулов. Дипломат также напомнил, что в Китае в следующем году состоится юбилейная 30-й регулярная встреча глав правительств и 11-е заседание межпарламентской комиссии.