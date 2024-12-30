30 декабря, 13:01Политика
Путин поздравил иностранных лидеров с Новым годом и Рождеством
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин тепло поздравил зарубежных лидеров с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщает пресс-служба Кремля.
Поздравительные телеграммы направлены:
- президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву;
- президенту Армении Ваагну Хачатуряну и премьер-министру страны Николу Пашиняну;
- президенту Белоруссии Александру Лукашенко;
- президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву;
- президенту Киргизии Садыру Жапарову;
- президенту Таджикистана Эмомали Рахмону;
- президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову;
- председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову;
- президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву;
- президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву;
- президенту Боливии Луису Альберто Арсе;
- президенту Бразилии Луису Инасио Лула да Силве;
- премьер-министру Венгрии Виктору Орбану;
- президенту Венесуэлы Николасу Мадуро;
- генсеку ЦК КП Вьетнама То Ламу и президенту страны Лыонг Кыонгу;
- президенту Индии Драупади Мурме и премьер-министру страны Нарендре Моди;
- председателю КНР Си Цзиньпину;
- председателю Государственных дел КНДР Ким Чен Ыну;
- президенту Кубы Мигелю Диас-Канель Бермудесу;
- президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуну Сисулиту;
- президенту Монголии Ухнагийну Хурэлсуху;
- премьер-министру Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайну;
- президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге;
- Папе Римскому Франциску;
- президенту Сербии Александру Вучичу;
- президенту Турции Реджепу Тайип Эрдогану;
- премьер-министру Эфиопии Абиу Ахмеду;
- президенту ЮАР Сирилу Рамафозе.
Более того, российский лидер поздравил и бывших глав зарубежных государств и правительств, в их числе Рауль Кастро, Роберт Кочарян, Нурсултан Назарбаев, Серж Саргсян, Герхард Шредер.
Между тем новогоднее обращение Путина покажут в столичном метро и наземном городском транспорте. Оно начнется вместе с эфиром на телеканалах. Также пассажиры увидят поздравление Сергея Собянина с наступающим Новым годом.
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