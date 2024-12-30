Путин поздравил иностранных лидеров с Новым годом и Рождеством

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин тепло поздравил зарубежных лидеров с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщает пресс-служба Кремля.

Поздравительные телеграммы направлены:

президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву;

президенту Армении Ваагну Хачатуряну и премьер-министру страны Николу Пашиняну;

президенту Белоруссии Александру Лукашенко;

президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву;

президенту Киргизии Садыру Жапарову;

президенту Таджикистана Эмомали Рахмону;

президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову;

председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову;

президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву;

президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву;

президенту Боливии Луису Альберто Арсе;

президенту Бразилии Луису Инасио Лула да Силве;

премьер-министру Венгрии Виктору Орбану;

президенту Венесуэлы Николасу Мадуро;

генсеку ЦК КП Вьетнама То Ламу и президенту страны Лыонг Кыонгу;

президенту Индии Драупади Мурме и премьер-министру страны Нарендре Моди;

председателю КНР Си Цзиньпину;

председателю Государственных дел КНДР Ким Чен Ыну;

президенту Кубы Мигелю Диас-Канель Бермудесу;

президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуну Сисулиту;

президенту Монголии Ухнагийну Хурэлсуху;

премьер-министру Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайну;

президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге;

Папе Римскому Франциску;

президенту Сербии Александру Вучичу;

президенту Турции Реджепу Тайип Эрдогану;

премьер-министру Эфиопии Абиу Ахмеду;

президенту ЮАР Сирилу Рамафозе.

Более того, российский лидер поздравил и бывших глав зарубежных государств и правительств, в их числе Рауль Кастро, Роберт Кочарян, Нурсултан Назарбаев, Серж Саргсян, Герхард Шредер.

Между тем новогоднее обращение Путина покажут в столичном метро и наземном городском транспорте. Оно начнется вместе с эфиром на телеканалах. Также пассажиры увидят поздравление Сергея Собянина с наступающим Новым годом.