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30 декабря, 13:01

Политика

Путин поздравил иностранных лидеров с Новым годом и Рождеством

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин тепло поздравил зарубежных лидеров с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщает пресс-служба Кремля.

Поздравительные телеграммы направлены:

  • президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву;
  • президенту Армении Ваагну Хачатуряну и премьер-министру страны Николу Пашиняну;
  • президенту Белоруссии Александру Лукашенко;
  • президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву;
  • президенту Киргизии Садыру Жапарову;
  • президенту Таджикистана Эмомали Рахмону;
  • президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову;
  • председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову;
  • президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву;
  • президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву;
  • президенту Боливии Луису Альберто Арсе;
  • президенту Бразилии Луису Инасио Лула да Силве;
  • премьер-министру Венгрии Виктору Орбану;
  • президенту Венесуэлы Николасу Мадуро;
  • генсеку ЦК КП Вьетнама То Ламу и президенту страны Лыонг Кыонгу;
  • президенту Индии Драупади Мурме и премьер-министру страны Нарендре Моди;
  • председателю КНР Си Цзиньпину;
  • председателю Государственных дел КНДР Ким Чен Ыну;
  • президенту Кубы Мигелю Диас-Канель Бермудесу;
  • президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуну Сисулиту;
  • президенту Монголии Ухнагийну Хурэлсуху;
  • премьер-министру Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайну;
  • президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге;
  • Папе Римскому Франциску;
  • президенту Сербии Александру Вучичу;
  • президенту Турции Реджепу Тайип Эрдогану;
  • премьер-министру Эфиопии Абиу Ахмеду;
  • президенту ЮАР Сирилу Рамафозе.

Более того, российский лидер поздравил и бывших глав зарубежных государств и правительств, в их числе Рауль Кастро, Роберт Кочарян, Нурсултан Назарбаев, Серж Саргсян, Герхард Шредер.

Между тем новогоднее обращение Путина покажут в столичном метро и наземном городском транспорте. Оно начнется вместе с эфиром на телеканалах. Также пассажиры увидят поздравление Сергея Собянина с наступающим Новым годом.

Общественный транспорт Москвы изменит график работы в новогоднюю ночь

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