29 декабря, 13:05Транспорт
Новогоднее обращение президента РФ покажут в метро и наземном транспорте Москвы
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Новогоднее обращение Владимира Путина будет транслироваться в столичном метро и наземном городском транспорте. Оно начнется вместе с эфиром на телеканалах. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Также пассажирам покажут поздравление Сергея Собянина с Новым годом.
"Вы сможете посмотреть их в дороге в новогоднюю ночь на более чем 34 тысячах медиаэкранов метро, трамваев, автобусов и электробусов. Речь будут дублировать титры, также ее можно будет услышать в вестибюлях и на эскалаторах метро", – говорится в публикации.
Кроме того, до и после обращения главы государства пассажиры смогут увидеть любимые новогодние фильмы и праздничные видеоролики, добавил заммэра Максим Ликсутов.
Между тем на маршрутах МЦД запустили поезда "Иволга" с новогодним оформлением. Составы украшены шарами и гирляндами. По словам Ликсутова, в преддверии праздников для пассажиров создали особую атмосферу.
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