Новогоднее обращение президента РФ покажут в метро и наземном транспорте Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новогоднее обращение Владимира Путина будет транслироваться в столичном метро и наземном городском транспорте. Оно начнется вместе с эфиром на телеканалах. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Также пассажирам покажут поздравление Сергея Собянина с Новым годом.

"Вы сможете посмотреть их в дороге в новогоднюю ночь на более чем 34 тысячах медиаэкранов метро, трамваев, автобусов и электробусов. Речь будут дублировать титры, также ее можно будет услышать в вестибюлях и на эскалаторах метро", – говорится в публикации.

Кроме того, до и после обращения главы государства пассажиры смогут увидеть любимые новогодние фильмы и праздничные видеоролики, добавил заммэра Максим Ликсутов.

Между тем на маршрутах МЦД запустили поезда "Иволга" с новогодним оформлением. Составы украшены шарами и гирляндами. По словам Ликсутова, в преддверии праздников для пассажиров создали особую атмосферу.

