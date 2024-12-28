Поезда "Иволга" с новогодним оформлением запустили на МЦД

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Поезда "Иволга" с новогодним оформлением начали курсировать на маршрутах МЦД, рассказал заммэра Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба столичного Дептранса.

"Стремимся, чтобы наши пассажиры всегда чувствовали заботу и уют, а в преддверии праздников создаем для них особую атмосферу. Продолжаем подготовку к Новому году, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", – подчеркнул он.

Составы с новогодними украшениями – шарами и гирляндами – департамент запустил совместно с АО "Трансмашхолдинг" и ЦППК.

Между тем график движения поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) изменится в новогодние праздники. С 29 декабря начнутся новогодние каникулы: по 7 января поезда проследуют по субботнему расписанию. 8 января они будут курсировать по расписанию воскресенья. В четверг, 9 января, в первый рабочий день года, поезда проследуют в штатном расписании.

