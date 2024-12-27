График движения поездов МТППК изменится в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График движения поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) изменится в новогодние праздники. В рабочую субботу, 28 декабря, поезда будут курсировать по расписанию пятницы, сообщает пресс-служба перевозчика.

Затем, с 29 декабря, начнутся новогодние каникулы: по 7 января поезда проследуют по субботнему расписанию. Далее, 8 января, они будут курсировать по расписанию воскресенья.

В четверг, 9 января, в первый рабочий день года, поезда проследуют в штатном расписании.

Кроме того, появилось расписание поездов Московского ж/д узла на новогодние праздники. Так, 28 декабря поезда будут следовать по расписанию пятницы. С 29 декабря по 7 января – по расписанию субботы. Расписание воскресенья будет действовать 8 января, а в четверг, 9 января, поезда будут ходить по расписанию понедельника.

Кроме того, в Новый год и Рождество поезда МЦД будут ходить до 03:00. Интервалы движения на МЦД-1 и МЦД-4 составят 20 минут, в то время как на МЦД-2 и МЦД-3 – 15 минут.