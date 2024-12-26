Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 17:40

Транспорт

Дополнительные поезда назначат на Ленинградском направлении ОЖД и МЦД-3 в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дополнительные поезда назначат на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) и на МЦД-3 в новогодние праздники. Об этом пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщила в телеграм-канале.

Как указано в публикации, изменения в расписании будут 1, 6 и 7 января. Для улучшения условий проезда пассажиров в новогоднюю ночь и в ночь на Рождество дополнительные поезда будут курсировать на участке Зеленоград-Крюково – Ипподром – Зеленоград-Крюково.

Между тем подвижной состав на МЦД-3 и МЦД-4 планируется полностью обновить в 2025–2026 годы, сказал ранее Сергей Собянин. По его словам, предстоит очень масштабная работа.

Кроме того, новые поезда "Москва-2024" продолжат поступать в Замоскворецкую линию Московского метрополитена, добавил мэр.

Владельцы карт "Тройка" смогут заморозить ее на время новогодних выходных

Читайте также


транспортновый год 2025
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика