Дополнительные поезда назначат на Ленинградском направлении ОЖД и МЦД-3 в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дополнительные поезда назначат на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) и на МЦД-3 в новогодние праздники. Об этом пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщила в телеграм-канале.

Как указано в публикации, изменения в расписании будут 1, 6 и 7 января. Для улучшения условий проезда пассажиров в новогоднюю ночь и в ночь на Рождество дополнительные поезда будут курсировать на участке Зеленоград-Крюково – Ипподром – Зеленоград-Крюково.

Между тем подвижной состав на МЦД-3 и МЦД-4 планируется полностью обновить в 2025–2026 годы, сказал ранее Сергей Собянин. По его словам, предстоит очень масштабная работа.

Кроме того, новые поезда "Москва-2024" продолжат поступать в Замоскворецкую линию Московского метрополитена, добавил мэр.