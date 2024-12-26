Расписание поездов Московского ж/д узла изменится в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В расписании поездов Московского железнодорожного узла появятся изменения в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК.

В субботу, 28 декабря, поезда будут следовать по расписанию пятницы. С 29 декабря по 7 января – по расписанию субботы. Расписание воскресенья будет действовать 8 января, в среду, а 9 января поезда будут ходить по расписанию понедельника.

В Новый год и Рождество поезда МЦД будут ходить до 03:00. Интервалы движения на МЦД-1 и МЦД-4 составят 20 минут, в то время как на МЦД-2 и МЦД-3 – 15 минут.

В период с 27 декабря по 9 января будет назначено 205 дополнительных поездов, в том числе 63 поезда в первый день месяца и 68 поездов 7 января. В ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января будут организованы дополнительные поезда на диаметрах.

В дополнение к этому 28 декабря будут запущены дополнительные экспрессы:

поезд № 7051 Москва – Тула отправится в 17:34;

поезд № 7041 Москва – Тула отправится в 20:10;

поезд № 7050 Москва – Рязань-2 отправится в 17:23;

поезд № 7052 Москва – Рязань-2 отправится в 19:00;

поезд № 7085/7086 Москва (Площадь трех вокзалов) – Владимир отправится в 15:28;

поезд № 7089/7090 Москва (Площадь трех вокзалов) – Владимир отправится в 19:18;

поезд № 7005/7006 Москва – Калуга отправится в 16:15;

поезд № 7007/7008 Москва – Калуга отправится в 18:15;

поезд № 7023/7024 Калуга – Москва отправится в 19:20.

Дополнительные экспрессы введут в расписание 29 декабря. Поезд № 7302/7304 Узловая – Венев – Москва начнет движение в 03:53, а в обратном направлении в 08:05.

Кроме того, с 27 по 28 декабря вместо поезда № 7191 Москва – Малоярославец в то же время (20:35) отправится поезд № 7193/7194 Москва – Калуга-1.

С 29 по 31 декабря и с 2 по 8 января будут курсировать поезда № 7031 Москва – Тула и № 7030 Тула – Москва. Они отправятся в 10:58 и 14:53 соответственно. С 29 по 31 декабря и с 3 по 8 января будут ходить поезда № 7083/7084 Москва (Площадь трех вокзалов) – Владимир. Они отправятся в 09:10.

Также 30–31 декабря и 3–8 января поезд № 7079/7080 Владимир – Москва (Площадь трех вокзалов) будет отправляться в 19:40. 30–31 декабря, 4–8 января в 19:20 начнет следование поезд № 7023/7024 Калуга-1 – Москва. А 7 и 8 января в 15:41 отправится поезд № 7051 Рязань-2 – Москва.

Кроме того, 9 января в 04:18 будет отправляться поезд № 7021 Рязань-1 – Москва. 28–30 декабря и 7–8 января поезда № 6382, 6390, 6383 и 6385 Черусти – Вековка будут состоять из 11 вагонов.

Между тем с 11 января 2025 года изменятся схемы проезда на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) с прилегающих территорий.

Так, из торговых объектов на 24-м километре можно будет выехать через съезд от улицы Газовиков, к автосалону на 63-м километре – через съезд с Новорижского шоссе, к торговым объектам на 65-м километре – через Проектируемый проезд № 5019, к гостинице на 93-м километре – через улицу Трудовую, а к складам на 103-м километре – через съезд с МКАД в квартал Абрамцево.