Москвичам рассказали, как сэкономить на такси в новогоднюю ночь

Чтобы сэкономить в новогоднюю ночь на поездках в такси, москвичам советуют постараться уехать до 20:00. Потом спрос и цены начнут расти, а водители будут уходить с линии. После боя курантов многие поедут в гости, чтобы поздравить друзей и близких, и расценки снова пойдут вверх.

Выгоднее всего можно будет перемещаться в период с 02:30 до 04:30. В это время поездки будут значительно дешевле.

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