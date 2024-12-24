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Новости

Новости

24 декабря, 18:00

Новости

Новости часа: завершена проходка на участке Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: завершена проходка на участке Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: за 2024 год в Москве благоустроен ряд территорий возле университетов

Новости часа: рост инвестиций в экономику Москвы связан с поддержкой бизнеса городом

Новости часа: инвестиции в основной капитал Москвы превысили 3,5 трлн рублей

Новости часа: за 2024 год в Москве благоустроен ряд территорий возле университетов

Собянин рассказал о развитии территорий возле крупнейших университетов Москвы

Собянин: завершена проходка на участке Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: рост инвестиций в экономику Москвы связан с поддержкой бизнеса городом

Новости часа: завершена проходка на участке Рублево-Архангельской линии метро

На Рублево-Архангельской линии метро завершена проходка тоннелей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проходку тоннелей завершили на участке Рублево-Архангельской линии метро. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В новом корпусе детской больницы имени святого Владимира начали устанавливать оборудование, сообщили власти города.

Более трех тысяч предприятий стали партнерами столичных колледжей за два года, заявили в департаменте образования.

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