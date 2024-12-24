Новости часа: завершена проходка на участке Рублево-Архангельской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проходку тоннелей завершили на участке Рублево-Архангельской линии метро. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В новом корпусе детской больницы имени святого Владимира начали устанавливать оборудование, сообщили власти города.

Более трех тысяч предприятий стали партнерами столичных колледжей за два года, заявили в департаменте образования.