Собянин рассказал, какие общественные пространства благоустроили в САО

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Два парка и два сквера были благоустроены на севере Москвы в 2024 году, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра, в Коптеве привели в порядок территорию домашнего парка "Вишневый сад" для жителей домов на Большой Академической улице.

"Изюминкой благоустройства стали арт-объекты – яркие вишни и гармонирующее с ними покрытие беговых дорожек и площадок", – поделился Собянин.

Также в парке оборудовали площадки для стритбола, волейбола, баскетбола и панна-футбола. Помимо этого, в "Вишневом саду" появились два игровых комплекса с горками, переходами, батутами, большой песочной городок, а также качели и развивающие панели.

Кроме того, в парке появилось новое освещение и был обновлен газон и высажено множество новых деревьев, в том числе вишня Владимирская, Новодворская, Ливенская, Гриот Белорусский. Также преобразился и Савеловский парк.

"Постарались сохранить атмосферу этого камерного пространства, но наполнить его новыми возможностями для досуга с детьми, тихого отдыха и спортивных активностей. В глубине парка нашлось место для универсальной спортивной площадки, а неподалеку разместили уличные тренажеры", – отметил Собянин.

Мэр добавил, что в парке организовали настоящий детский городок, где есть игровой комплекс с переходами, спиральной и скатной горкой, а также комплексы с горками и развивающими панелями. Помимо этого, были высажены деревья, кустарники, цветники и газон.

Кроме парков, были обустроены два сквера – на Соломенной сторожки в Тимирязевском районе и на Керамическом проезде в Восточном Дегунине.

В сквере Соломенной сторожки была благоустроена детская площадка. Теперь там яркое прорезиненное покрытие, кораблик и красивый канатный комплекс в виде кита.

Также была приведена в порядок территория около монумента "Победа" и памятника скульптору Вучетичу. Ее дополнили садово-парковой композицией.

В сквере на Керамическом проезде в Восточном Дегунине были организованы места для детского досуга, обновлена площадка для прогулок и тренировки собак, а также зоны для занятий спортом.

"На яркой детской площадке установили игровой комплекс в виде вигвама с горкой для "индейцев" постарше и комплекс поменьше с развивающими панелями для малышей. Здесь же установили разнообразные балансиры и карусель", – заключил мэр.

Ранее столичные власти обновили инфраструктуру в трех крупных парках в ТиНАО. В их число вошли спортивный парк "Красная Пахра" в Краснопахорском районе, фестивально-прогулочный парк "Сосны" в районе Бекасово и прогулочный парк "Ручеек" во Внукове. Три эти зоны отдыха благоустроили еще в 2013 году, однако за прошедшее время их досуговая инфраструктура устарела.