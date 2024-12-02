Москвичам рассказали о местах для занятий фигурным катанием

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве свыше 105 тысяч детей и взрослых регулярно занимаются фигурным катанием. Для этих целей в городе работает 125 крытых всесезонных катков и 1,3 тысячи зимних ледовых площадок во дворах, парках и на территории образовательных учреждений, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В период с 2011 по 2024 год по программе "Спорт Москвы" построили и реконструировали 26 спорткомплексов в ледовыми катками. Также 15 объектов привели в порядок и построили инвесторы, еще 10, в том числе спорткомплекс с катком "Вымпел", Дворец спорта "Некрасовка" и центр фигурного катания Этери Тутберидзе, возвели за счет средств городского бюджета. За последние три года инвесторы разместили в Москве пять некапитальных сооружений с ледовыми площадками, где можно заниматься фигурным катанием.

Для любителей спорта в городе работают бесплатные секции Москомспорта. Там фигурным катанием занимаются 15 групп под руководством семи инструкторов. Тренировки для детей и взрослых проводятся в ледовом центре "Платинум" и Дворце спорта "Некрасовка", также юные горожане могут посещать ледовую арену "Сталкер".

В рамках программ спортивной подготовки жители Москвы осваивают фигурное катание в трех подведомственных Москомспорту учреждениях. Там бесплатно занимаются более 1,6 тысячи человек, среди которых 64 мастера спорта, шесть мастеров спорта международного класса и один заслуженный мастер спорта. С профессионалами тренируются 116 тренеров-преподавателей, 21 из которых имеет почетное звание "Заслуженный тренер России".

В столице работают знаменитые тренеры, которые воспитали победителей международных соревнований и чемпионатов. Тренеры и фигуристы не только готовят спортсменов, но и дают бесплатные мастер-классы для всех желающих.

В состав сборной команды Москвы в 2024/2025 году вошел 371 человек. А в сборной страны – 97 московских спортсменов, что составляет более 44% от общего количества участников.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице в хоккей играют свыше 145 тысяч детей и взрослых. Для них работают 118 крытых всесезонных катков и больше 1,3 тысячи сезонных. До конца 2026 года в городе откроются еще шесть спорткомплексов с ледовыми катками, где можно будет заниматься данным видом спорта, рассказал мэр.