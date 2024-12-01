Собянин: 6 спорткомплексов с ледовыми катками откроются в Москве до конца 2026 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Шесть спорткомплексов с ледовыми катками откроются в столице до конца 2026 года. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

Как отметил мэр, 1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея – один из самых популярных зимних видов спорта в стране. В Москве в хоккей играют более 145 тысяч детей и взрослых. Для них работают 118 крытых всесезонных катков и свыше 1,3 тысячи сезонных. Всего с 2011 года в городе построили 23 спорткомплекса с ледовыми катками, уточнил градоначальник.

Особое внимание, подчеркнул Собянин, уделяется подготовке хоккеистов. Она проводится на базе спортшкол "Московская академия хоккея", "Зеленоград" и "Запад". Более того, горожане могут посещать занятия в спорткомплексах "МосСпортОбъект" и в бесплатных секциях "Мосгорспорта".

В столице также проводятся ежегодные соревнования, среди которых Кубок мэра Москвы по хоккею, московский этап Всероссийских соревнований "Золотая шайба", Рождественский московский фестиваль хоккея 3х3.

По словам Собянина, все это дает ощутимые результаты. Например, в состав сборной РФ сезона 2024 – 2025 года вошли 65 столичных спортсменов. Кроме того, команда Москвы заняла первое место на 7-й Зимней спартакиаде учащихся (юношеской) сборной России 2024 года.

Ранее сообщалось, что в столице начинается ряд хоккейных турниров в рамках проекта "Зима в Москве". Соревнования пройдут с 7 декабря по 1 марта на открытом катке "Локо-лед", расположенном на территории стадиона "РЖД Арена". Поучаствовать в турнирах могут детские, молодежные и студенческие команды, а также взрослые любители. Всего планируется пригласить порядка 360 команд.