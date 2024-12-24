Почти 60 тыс московских школьников написали тренировочный ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти 60 тысяч московских 11-классников уже написали тренировочный ЕГЭ, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы.

Так, вариант по русскому языку написали 55 тысяч школьников, математику профильного уровня выбрали почти 32 тысячи учеников, а базового – около 23 тысячи человек.

Самым популярным вариантом среди предметов по выбору стало обществознание – его написали почти 24 тысячи раз. Информатику сдали более 15 тысяч человек, а английский язык – почти 15 тысяч человек.



Следующая возможность проверить свои знания будет у школьников в марте-апреле. Пресс-служба департамента напомнила, что благодаря практикумам столичные ученики улучшили свой результат по ЕГЭ.

Столица стала единственным регионом страны, где за 2024 год 1 860 человек показали 100-бальный результат по одному предмету, 178–200 баллов по двум экзаменам, 17 человек – 300 баллов по трем экзаменам и один человек – 400 баллов по русскому языку, профильной математике, физике и информатике.

Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется с 21 марта и завершится 11 апреля. Основной период стартует 23 мая с истории, литературы и химии, 27-го числа будет два экзамена по математике, а 30 – русский язык. 2, 5 и 10 июня пройдут экзамены по обществознанию, физике, биологии, географии, иностранному языку и информатике.

