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17 декабря, 21:30

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Фальков заявил об увеличении числа бюджетных мест в вузах на приоритетные направления

Количество бюджетных мест увеличат в российских вузах

Фото: depositphotos/kasto

Количество бюджетных мест в российских вузах будет увеличено в 2025 году, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Об этом говорится на сайте ведомства.

Речь идет о приоритетных направлениях, в рамках которых в учебных заведениях готовят специалистов в сфере медицины, педагогики и инженерно-технической отрасли.

Общее количество бюджетных мест в российских вузах в 2023–2024 учебном году составило 621 тысячу, из них почти 30 тысяч мест выделено новым регионам России.

"2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования", – добавил Фальков.

В 2023 году начался отказ от Болонской системы и переход к базовому высшему образованию. Однако полномасштабное внедрение новой системы высшего образования в более чем тысячи вузов планируется в 2026 году.

Ранее министерство образования и науки РФ изменило порядок поступления в вузы. Правки, актуальные для периода с 2025 по 2029 год, касаются поступающих на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Теперь установлены конкретные дни, в рамках которых вуз должен завершить прием абитуриентов, поступающих на бюджет.

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