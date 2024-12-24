Сергей Собянин: инвестиции в основной капитал Москвы превысили 3,5 трлн рублей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Инвестиции в основной капитал Москвы за 9 месяцев текущего года превысили 3,5 триллиона рублей, рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

"Больше трети из них ушло на приобретение и модернизацию машин и оборудования. Всего в развитие средств производства вложено свыше 1,3 триллиона рублей. Такая положительная динамика – результат постоянной и разнообразной поддержки бизнеса городом", – говорится в его публикации.

Мэр напомнил, что в Москве предусмотрена возможность оформления льготных кредитов на модернизацию производства и приобретение оборудования. Налоговые льготы, в свою очередь, получают резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" или имеющие статус промышленного комплекса.

Кроме того, в столице реализуются масштабные инвестиционные проекты, а также выполняется программа по стимулированию создания мест приложения труда, добавил Собянин.

Ранее стало известно о планах предоставить налоговые льготы восьми высокотехнологичным компаниям Москвы, которые являются резидентами технопарков. Для этого производителям инновационной продукции был присвоен статус якорных резидентов технопарков. За счет этого предприятия смогут пользоваться различными мерами господдержки.

