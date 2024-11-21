Собянин принял решение о расширении финансовой поддержки венчурных инвесторов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Правительство Москвы планирует расширить программу финансовой поддержки венчурных инвесторов (бизнес-ангелов), спонсирующих начинающих предпринимателей, включенных в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

На эти цели из городского бюджета дополнительно выделят 100 миллионов рублей. Нынешняя столичная программа поддержки позволяет бизнес-ангелам компенсировать не более 50% от объема инвестиций, при этом сумма не должна превышать налог на доходы физических лиц, уплаченного за последние три года.

Также максимальный размер гранта составляет 10 миллионов рублей. Доля участия инвестора в уставном капитале стартапа, в свою очередь, должна составлять не менее 1% и не более 30%.

С момента запуска программы поддержку получили 16 бизнес-ангелов на общую сумму 42,7 миллиона рублей. Всего было подано свыше 100 заявок. Например, компания "Цифровой инжиниринг" получила спонсорства на развитие цифровой платформы для управления жизненным циклом строительства высокотехнологичных промышленных объектов в реальном времени.

Между тем Фонд развития венчурного инвестирования Москвы в следующем году отметит свое 20-летие. Его создали с целью помогать превращать перспективные идеи в работающий бизнес.

Изначально он участвовал в создании и развитии закрытых паевых инвестиционных фондов, а с 2012 года, в связи с возросшей популярностью стартапов, он начал реализовывать программу выдачи льготных займов московским технологическим проектам.