Собянин: завершена проходка на участке Рублево-Архангельской линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Проходческие щиты проложили все тоннели между будущими станциями "Звенигородская" и "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии метро Москвы, заявил Сергей Собянин.

Щит "Виктория" проложил правый перегонный тоннель между "Народным Ополчением" и "Бульваром Генерала Карбышева", финишировав в демонтажной камере. Он прошел свыше 1 километра под землей в сложных условиях. Работы на этом участке шли с мая 2024 года.

"Проходку левого тоннеля закончили в ноябре. А строительство перегона "Народное Ополчение" – "Звенигородская" еще в 2022 году", – напомнил мэр города в телеграм-канале.

В настоящий момент метростроевцы работают на участке до станций "Серебряный Бор" и "Шелепиха". Завершить строительство всех тоннелей до "Липовой Рощи" планируется в 2026 году.

В это же время началась подготовка к строительству станции "Строгино", которая будет находиться параллельно уже существующей одноименной станции Арбатско-Покровской линии. Два транспортных объекта свяжут пересадкой.

