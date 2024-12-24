24 декабря, 11:05Мэр Москвы
Собянин: завершена проходка на участке Рублево-Архангельской линии метро
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Проходческие щиты проложили все тоннели между будущими станциями "Звенигородская" и "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии метро Москвы, заявил Сергей Собянин.
Щит "Виктория" проложил правый перегонный тоннель между "Народным Ополчением" и "Бульваром Генерала Карбышева", финишировав в демонтажной камере. Он прошел свыше 1 километра под землей в сложных условиях. Работы на этом участке шли с мая 2024 года.
"Проходку левого тоннеля закончили в ноябре. А строительство перегона "Народное Ополчение" – "Звенигородская" еще в 2022 году", – напомнил мэр города в телеграм-канале.
В настоящий момент метростроевцы работают на участке до станций "Серебряный Бор" и "Шелепиха". Завершить строительство всех тоннелей до "Липовой Рощи" планируется в 2026 году.
В это же время началась подготовка к строительству станции "Строгино", которая будет находиться параллельно уже существующей одноименной станции Арбатско-Покровской линии. Два транспортных объекта свяжут пересадкой.
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